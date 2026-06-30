Milano 12:31
51.686 +1,02%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:31
10.597 +1,08%
Francoforte 12:31
24.976 +1,42%

Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di LU-VE Group rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico di LU-VE Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 62,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```