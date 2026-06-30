Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di LU-VE Group rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di LU-VE Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 62,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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