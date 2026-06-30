Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di LU-VE Group rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di LU-VE Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 62,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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