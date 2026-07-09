Scope: risultati dell'OPS non hanno impatti immediati su rating di UniCredit e Commerzbank

(Teleborsa) - L'esito dell'offerta
di UniCredit
per Commerzban
k indica che la banca italiana non necessariamente otterrà il controllo effettivo al momento del perfezionamento
della transazione, in quanto restano incertezze in merito all'entità dei diritti di voto di UniCredit, ma per il momento non ci sono implicazioni per i rating
. Lo afferma Scope Ratings in una nota sul tema, confermando quindi il giudizio "A"/"S-1" su entrambi gli istituti.
Il perfezionamento dell'operazione richiede l'approvazione delle autorità antitrust e bancarie tedesche ed europee, un processo che UniCredit stima richiederà almeno dai tre ai sei mesi. Pertanto, l'esito dell'offerta non consentirebbe a UniCredit di acquisire oltre il 50% dei diritti di voto, requisito necessario per ottenere il controllo ai sensi della legge tedesca sulle società e per completare l'acquisizione di Commerzbank, si legge nella nota firmata da Angela Cruz, Financial Institutions. Qualora l'operazione ricevesse l'approvazione delle autorità di vigilanza, la maggiore partecipazione di UniCredit potrebbe comunque consentirle di rivendicare il controllo effettivo, poiché detenere diritti di voto inferiori al 50% ma dichiarare l'intenzione di esercitare il controllo sarebbe sufficiente, data la partecipazione di Commerzbank alle precedenti assemblee generali. Tuttavia, la possibilità per Commerzbank di non annullare le proprie azioni proprie e di non aumentare il capitale sociale fino al 10%
potrebbe influenzare la posizione finale di UniCredit in termini di diritti di voto.
Il raggiungimento del controllo effettivo di Commerzbank e il passaggio al consolidamento completo potrebbero avere un impatto significativo sul profilo finanziario di UniCredit
. Il consolidamento completo con una partecipazione di minoranza di controllo aumenterebbe in modo sostanziale il consumo di capitale della partecipazione di UniCredit. Al momento del lancio dell'offerta, UniCredit ha stimato che una partecipazione del 50% in Commerzbank avrebbe ridotto il suo coefficiente CET1 di circa 280 punti base
, portandolo dal 15% pro forma a fine 2025.
"Attualmente non vi sono indicazioni che UniCredit intenda aumentare la propria partecipazione oltre il livello che verrebbe raggiunto a seguito dell'offerta pubblica di acquisto"; viene sottolineato da Scope. Tuttavia, "le opzioni a disposizione di UniCredit per superare la soglia del 50% e ottenere il controllo aumenterebbero
. Le approvazioni normative consentirebbero alla banca di acquisire liberamente ulteriori azioni di Commerzbank sul mercato o di aumentare la propria esposizione ai derivati".
Scenari di partecipazione superiori al 50% potrebbero comunque comportare impatti significativi sul capitale, in particolare in presenza di consistenti partecipazioni di minoranza post-acquisizione. Inoltre, il superamento del 50% di partecipazione in Commerzbank richiederebbe probabilmente a UniCredit di lanciare un'offerta per il 31% della controllata polacca di Commerzbank, mBank
, attualmente non detenuta da Commerzbank.
"Da una prospettiva strategica, lo status quo avvicina UniCredit al raggiungimento del suo obiettivo di rafforzare la sua già significativa posizione in Germania
", sottolinea Scope, aggiungendo che l'offerta di UniCredit è "coerente con il suo posizionamento strategico come gruppo bancario paneuropeo e supporta la nostra valutazione della solidità del modello di business della banca".