USA, richieste sussidi di disoccupazione calano a sorpresa a 215mila unità

(Teleborsa) - Nella settimana al 4 luglio, i "claims" sono risultati pari a 215 mila unità, in calo di 2.000 unità rispetto ai 217 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 218 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 218.750 unità, in calo di 3.750 unità rispetto al dato della settimana precedente (222.500 rivisto da 222.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 27 giugno, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.814.000 unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 1.806.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.814.000) ma sotto le 1.820.000 del consensus.



(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

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