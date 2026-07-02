USA, richieste sussidi di disoccupazione calano lievemente a sorpresa a 215mila unità

(Teleborsa) - Nella settimana al 27 giugno, i "claims" sono risultati pari a 215 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto ai 216 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 219 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 222.000 unità, in calo di 2.500 unità rispetto al dato della settimana precedente (224.500 rivisto da 224.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 20 giugno, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.814.000, in aumento di 2.000 unità rispetto alle 1.812.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.821.000) e sopra le 1.810.000 del consensus.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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