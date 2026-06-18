USA, richieste sussidi disoccupazione calano meno delle attese a 226 mila unità

(Teleborsa) - In calo le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 13 giugno, i "claims" sono risultati pari a 226 mila unità, in calo di 4 mila unità rispetto ai 230 mila della settimana precedente (riviste da 229 mila) ma leggermente superiori alle 225 mila stimate dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 223.250 unità, in aumento di 4.000 unità rispetto al dato della settimana precedente (219.250 rivisto da 219.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 6 giugno, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.810.000, in aumento di 24.000 mila unità rispetto alle 1.786.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 1.795.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.800.000.



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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