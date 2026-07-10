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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
In rialzo l'indice bancario europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 299,8 punti.
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