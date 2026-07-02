Milano 14:59
52.523 +1,78%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 14:59
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Francoforte 14:59
25.425 +1,54%

Francoforte: exploit di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di ThyssenKrupp
Rialzo per il produttore di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,74%.
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