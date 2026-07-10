Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Telekom più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 25,71 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 26,3. L'indebolimento dell'operatore di telefonia è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 25,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```