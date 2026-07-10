Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Telekom più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 25,71 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 26,3. L'indebolimento dell' operatore di telefonia è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 25,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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