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Germania, Prezzi consumo (YoY) in giugno

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Germania, Prezzi consumo (YoY) in giugno
Germania, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +2,3%, in calo rispetto al precedente +2,6% (in linea con le stime degli analisti).
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