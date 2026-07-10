Industria, correzione di maggio lascia comunque in rotta per crescita nel 2° trimestre

(Teleborsa) - La contrazione della produzione industriale italiana di maggio
interrompe tre mesi di crescita, ma non impedisce all'industria di rimanere in rotta per un'espansione nel secondo trimestre
(+0,7% t/t assumendo una variazione nulla a giugno) quando il settore potrebbe quindi contribuire positivamente alla formazione del valore aggiunto. Lo afferma Intesa Sanpaolo
in una ricerca sul tema.
A maggio
la produzione industriale è calata di -0,3% m/m
da un precedente +0,4% m/m (rivisto al ribasso di un decimo). La variazione annua e corretta per i giorni lavorativi è stabile al +1,1%.
L'analisi per settore di attività economica evidenzia come la contrazione sarebbe però più ampia al netto della fornitura di energia
, che torna a crescere dopo tre mesi di calo e mette a segno un +4,4% m/m (+2,3% a/a), probabilmente sostenuta anche dall'aumento delle temperature nella terza decade del mese, si legge nell'analisi firmata dall'economista Andrea Volpi.
La ricerca ritiene probabile che almeno parte della crescita dei mesi precedenti fosse dovuta a fattori temporanei e sottolinea che l'ondata di caldo potrebbe rappresentare un'importante fonte di volatilità
sui dati tra giugno e luglio.(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)