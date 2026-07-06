Germania, ordini industria di maggio migliorano oltre le attese a +1,9% su mese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di maggio. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi dell'1,9% su base mensile rispetto al +1,1% del consensus e al -3,8% di aprile.



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 6,2% contro il precedente +2,1%.



Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti dell'1,3% rispetto al mese precedente, mentre quelli esteri hanno registrato una crescita del 2,2%.

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