Italia, Intesa: parte di sorpresa su produzione industriale è tentativo di costituire scorte

(Teleborsa) - L'output industriale italiano ha continuato
a sorprendere al rialzo anche nel mese di aprile, ma "almeno una parte della spiegazione
" è il tentativo di costituire scorte per evitare problemi di approvvigionamento
e, in tal senso, il supporto potrebbe essere temporaneo. Lo affermano gli economisti di Intesa Sanpaolo
dopo che questa mattina la produzione industriale ha sorpreso ancora al rialzo ad aprile, crescendo di 0,5% m/m dopo lo 0,7% di marzo (il consenso LSEG si aspettava un calo di un decimo). La variazione annua corretta per gli effetti di calendario è poco variata a 1,3% da 1,5% precedente.
Dopo la contrazione di -0,2% t/t nel primo trimestre, la produzione industriale è in rotta per un recupero di ben +1% t/t nel trimestre
in corso (in caso di stabilità a maggio e giugno), si legge nella nota firmata dall'economista Paolo Mameli.
Intesa Sanpaolo continua a ritenere che in questa fase l'output sia "gonfiato" dal tentativo delle imprese di anticipare la produzione per costituire scorte in modo da far fronte a possibili problematiche di approvvigionamento derivanti dal permanere di un sostanziale blocco dello stretto di Hormuz
.
Tuttavia, "l'industria in senso stretto dovrebbe dare un contributo positivo al valore aggiunto totale nel trimestre in corso
, a fronte (riteniamo) di un apporto negativo sia dalle costruzioni sia soprattutto dai servizi - viene sottolineato - Ciò segnala rischi al rialzo sulla nostra stima di una possibile contrazione del PIL nel secondo trimestre dopo il +0,3% t/t d'inizio anno, e anche qualche rischio al rialzo sulla nostra attuale stima di crescita del PIL corretto per i giorni lavorativi nel 2026 (0,5%)".