USA, ordini industria maggio in calo ma meglio delle attese

(Teleborsa) - Calano meno delle attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di maggio, gli ordini hanno evidenziato un calo dell'1,3% dopo la crescita del 5,3% riportata ad aprile e risultano migliori del -1,7% del consensus.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,9%, dopo il +1,7% di aprile. Gli ordini di beni durevoli al netto del settore difesa sono scesi del 4,6%, come il mese precedente, mentre esclusi i trasprti sono aumentati dell'1,4% dopo il +1,3% precedente.

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