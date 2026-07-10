Londra: balza in avanti BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,49%, rispetto a -1,72% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di BT Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,888 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,916. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,871.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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