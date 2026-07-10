Londra: balza in avanti BT Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,49%, rispetto a -1,72% del principale indice della Borsa di Londra).
Il quadro tecnico di BT Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,888 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,916. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,871.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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