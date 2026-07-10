Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Pershing Square Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 39,24 sterline. Supporto stimato a 38,32. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 40,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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