Londra: andamento negativo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , che mostra un decremento del 2,36%.



La tendenza ad una settimana di Pershing Square Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Pershing Square Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,88 sterline con area di resistenza individuata a quota 37,62. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```