E& vende la sua quota in Vodafone al francese Xavier Niel per quasi 6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Emirates Telecommunications Group (E&), operatore di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato la vendita dell'intera partecipazione in Vodafone , colosso britannico delle telecomunicazioni, a una società appartenente al gruppo del magnate francese delle telecomunicazioni Xavier Niel per 5,95 miliardi di dollari.



In particolare, E& cederà la sua intera quota del 16,21% in Vodafone a 112,5 pence per azione, rispetto all'ultima chiusura a 97,76 pence. L'operazione genererà un ritorno di cassa netto di circa 1,3 miliardi di dollari, ha affermato E&.



Vodafone ha preso atto dell'annuncio odierno e quindi l'accordo di collaborazione stipulato l'11 maggio 2023 tra Vodafone ed e& è stato rescisso. Hatem Dowidar, nominato membro del board di Vodafone in qualità di amministratore designato da e&, si è dimesso dal board con effetto immediato.

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