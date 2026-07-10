Londra: scambi in forte rialzo per Vodafone
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo britannico telefonico, che tratta in rialzo del 10,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del colosso telefonico inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,065 sterline con area di resistenza individuata a quota 1,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,053.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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