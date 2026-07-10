New York: netto calo registrato da Moderna

(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia , che passa di mano in perdita del 7,58%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Moderna rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Moderna confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 74,96 USD con primo supporto visto a 68,31. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 65,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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