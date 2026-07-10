New York: nuovo spunto rialzista per Honeywell International

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature industriali , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



Il trend di Honeywell International mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Honeywell International , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 223,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 230,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 219,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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