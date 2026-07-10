New York: nuovo spunto rialzista per Honeywell International
(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature industriali, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
Il trend di Honeywell International mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Honeywell International, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 223,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 230,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 219,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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