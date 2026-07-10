Piazza Affari: risultato positivo per Revo Insurance

(Teleborsa) - Avanza il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Revo Insurance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,93%, rispetto a -1,54% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Revo Insurance rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```