Milano 12:55
52.685 +0,58%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 12:55
10.475 +0,02%
Francoforte 12:55
25.126 +0,03%

Prezzi consumo Francia (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Francia (YoY) in giugno
Francia, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +1,8%, in calo rispetto al precedente +2,4% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```