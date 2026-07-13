Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio
La giornata del 12 luglio chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,05%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,923. Primo supporto visto a 0,9218. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,9214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)