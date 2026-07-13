Applied Materials in discesa a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Applied Materials rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il grafico a breve del produttore di chip mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 585,4 USD e supporto stimato a quota 563,6. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 607,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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