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GOLD del 10/07/2026

Finanza
GOLD del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Giornata fiacca per il metallo giallo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,25%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4.071,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.158,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4.031.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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