Londra: risultato positivo per Persimmon
(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico, che avanza bene del 2,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Persimmon ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 10,85 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,31, mentre il primo supporto è stimato a 10,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```