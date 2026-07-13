New York: si concentrano le vendite su Honeywell International
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Honeywell International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 225,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 231,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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