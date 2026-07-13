New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali , che passa di mano con un calo del 2,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Honeywell International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 225,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 231,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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