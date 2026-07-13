Piazza Affari: amplia l'ascesa D'Amico

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che tratta in rialzo del 3,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di D'Amico ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,655 Euro. Primo supporto individuato a 7,415. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,895.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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