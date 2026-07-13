Piazza Affari: balza in avanti Inwit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Inwit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Inwit , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,62. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,425.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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