Piazza Affari: si concentrano le vendite su Inwit
(Teleborsa) - Retrocede la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con un ribasso del 2,58%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Inwit subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Inwit è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,525 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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