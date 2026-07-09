Piazza Affari: si concentrano le vendite su Inwit

(Teleborsa) - Retrocede la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , con un ribasso del 2,58%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Inwit subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Inwit è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,525 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```