Seri Industrial, nasce FAENIX per la commercializzazione delle batterie prodotte in Italia

(Teleborsa) - Nasce FAENIX, partecipata al 70% da FIB, società del gruppo Seri Industrial , e al 30% da Eni Industrial Evolution, specializzata nella commercializzazione dei sistemi di accumulo energetico e nelle attività di gestione della supply chain, ingegneria, ricerca e sviluppo a supporto della filiera industriale Teverola-Brindisi.



Con il payoff "European Energy Storage", l'azienda neo-costituita - riporta un comunicato - si propone come piattaforma commerciale europea dedicata in particolare ai sistemi di accumulo stazionario BESS utility scale basati su tecnologia litio-ferro-fosfato, destinati al supporto di grandi impianti rinnovabili e alla stabilità delle reti elettriche, oltre che a soluzioni commerciali e industriali e applicazioni residenziali.



FAENIX valorizzerà i prodotti realizzati nel polo integrato a Teverola e a Brindisi, dove nei giorni scorsi è stato avviato il cantiere di Eni Storage Systems per la costruzione della linea di assemblaggio BESS e della gigafactory, che punta a una capacità produttiva combinata di 16 GWh/anno a regime, pari a oltre il 10% del mercato europeo degli accumuli stazionari BESS.



Essa metterà a disposizione del mercato non solo capacità commerciale, ma anche know-how tecnico, competenze di ingegneria, ricerca e sviluppo e presidio della supply chain delle materie prime.

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