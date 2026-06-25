Redelfi, framework agreement con Hyperstrong per fornitura batterie da 1 GW

(Teleborsa) - Redelfi
, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo di infrastrutture per la transizione energetica, ha siglato a Monaco di Baviera, in occasione dell'evento Intersolar Europe 2026, un framework agreement
con Hyperstrong International Italy
, società italiana controllata dal gruppo cinese Beijing HyperStrong Technology
, primario operatore globale nelle tecnologie per l'accumulo energetico.
L'accordo prevede la fornitura di batterie
per una capacità complessiva di 1 GW
, destinata alla realizzazione di parchi BESS in Italia
. I progetti rientrano nella pipeline BESS oggetto del processo di vendita
annunciato il 23 giugno. L'intesa si inserisce nella strategia di Redelfi di costruire partnership con operatori industriali di primo piano per ottimizzare i costi e i ricavi per il futuro acquirente.Sabina Pinto
, Amministratore Delegato di Redelfi S.p.A. ha commentato: "La sottoscrizione di questo accordo conferma la nostra capacità di attrarre operatori industriali di primario standing internazionale e di valorizzare la propria pipeline di progetti BESS ai fini del processo di vendita. La collaborazione con Hyperstrong permetterà al Gruppo di accedere a soluzioni tecnologiche all’avanguardia e condizioni commerciali competitive per una potenza complessiva di circa 1 GW, elementi che creano maggiore valore aggiunto per la pipeline nell’ambito del processo di vendita".Stefano Alberici
, VP Technology EMEA di Hyperstrong International Italy S.r.l. ha aggiunto: "La conclusione di questa operazione con Redelfi, importante player nel settore dei sistemi di accumulo energetico, e la nostra partecipazione a un progetto di più ampia portata rappresentano per il nostro Gruppo un motivo di grande orgoglio. Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione che, oltre a favorire la diffusione delle tecnologie BESS, contribuirà al rafforzamento della stabilità della rete elettrica italiana".(Foto: Scott Graham su Unsplash)