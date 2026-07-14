Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
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Londra 12:11
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Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Sessione moderatamente positiva quella del 13 luglio, per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi in salita a 0,9266.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9281. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9237. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9325.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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