Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,22%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,9272. Possibile una discesa fino al bottom 0,9228. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9316.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)