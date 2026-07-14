Milano 17:35
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Dow Jones 21:02
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un +0,16%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.735,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24.452,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 25.169,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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