Milano 12:12
52.587 -0,42%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:12
10.459 -0,37%
Francoforte 12:12
25.000 -0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 10.609,5. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 10.416,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 10.347,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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