Milano 14-lug
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Nasdaq 14-lug
29.586 +1,10%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 14-lug
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Francoforte 14-lug
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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,02%

Il Dow Jones chiude a 52.508,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,02%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 52.508,66 punti.
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