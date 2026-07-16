Milano 17:35
52.374 -0,07%
Nasdaq 22:00
29.026 -1,62%
Dow Jones 22:05
52.553 -0,20%
Londra 17:35
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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,2%

Il Dow Jones chiude a 52.553,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 52.553,62 punti.
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