Francoforte: in calo Beiersdorf

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia di prodotti per la cura della persona , che passa di mano con un calo dell'1,93%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Beiersdorf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca che controlla il marchio Nivea rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 76,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 79,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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