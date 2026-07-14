Lettura rialzista per Centrica

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Balza in avanti il fornitore di elettricità e gas , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,88%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Centrica favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 1,725 sterline con stop loss fissato a quota 1,627 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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