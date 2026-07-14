Milano 12:21
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:21
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Lettura rialzista per Centrica

Finanza
Lettura rialzista per Centrica
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Balza in avanti il fornitore di elettricità e gas, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,88%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Centrica favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 1,725 sterline con stop loss fissato a quota 1,627 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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