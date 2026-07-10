Francia, inflazione si conferma in frenata a giugno a +1,8% annuo

(Teleborsa) - Confermata in rallentamento l'inflazione in Francia nel mese di giugno. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'1,8% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +2,4% di maggio.



Su base mensile, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,3%%, dal -0,2% della prima lettura, dopo il +0,1% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,0% su base annua, confermando la stima preliminare, e in frenata rispetto al +2,8% di maggio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,3%, in linea con la prima lettura (era +0,1% nel mese precedente).



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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