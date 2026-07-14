Londra: in calo Persimmon

(Teleborsa) - Rosso per il principale costruttore immobiliare britannico , che sta segnando un calo del 2,53%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,91%, rispetto a -1,84% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Persimmon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,54 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```