Londra: scambi negativi per Informa
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, con una flessione del 2,42%.
L'andamento di Informa nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Informa, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 8,829 sterline e supporto a 8,653. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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