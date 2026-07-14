Londra: scambi negativi per Informa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , con una flessione del 2,42%.



L'andamento di Informa nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di Informa , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 8,829 sterline e supporto a 8,653. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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