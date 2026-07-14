Madrid: calo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola , che tratta con una perdita dell'1,87%.



Il movimento dell' istituto di credito spagnolo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,163 Euro e primo supporto individuato a 3,127. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,199.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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