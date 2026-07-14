Madrid: calo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Il movimento dell'istituto di credito spagnolo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,163 Euro e primo supporto individuato a 3,127. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,199.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```