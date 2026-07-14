MAIRE completa top-up da 115 milioni dello Schuldschein Sustainability-Linke: operazione sale a 300 milioni di euro

(Teleborsa) - MAIRE ha completato con successo il collocamento del top-up da 115 milioni di euro del finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked, inizialmente collocato il 20 aprile 2026 per 185 milioni. L'operazione porta l'ammontare complessivo del finanziamento a 300 milioni di euro, esercitando integralmente l'opzione di incremento prevista al lancio.



Il finanziamento senior unsecured è strutturato in due tranche a tasso variabile, con scadenze a tre e cinque anni e margini rispettivamente dell'1,50% e dell'1,70% sull'Euribor a 6 mesi. Il pricing è collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di decarbonizzazione, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato da MAIRE nell'ottobre 2025. I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società e al rimborso anticipato di linee di finanziamento esistenti. Il collocamento, regolato dalla legge tedesca, ha coinvolto banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, prevalentemente europee e asiatiche.



"Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento del top-up dello Schuldschein Sustainability-Linked, che porta l'ammontare complessivo dell'operazione a 300 milioni di euro, il massimo previsto al momento del lancio - ha dichiarato Mariano Avanzi, CFO di MAIRE -. Questo risultato testimonia ancora una volta la fiducia degli investitori nella solidità finanziaria del Gruppo e nel percorso di crescita sostenibile intrapreso da MAIRE. L'operazione ci consente inoltre di proseguire nell'ottimizzazione della struttura finanziaria, estendendo il profilo delle scadenze, riducendo il costo medio del debito e mantenendo elevata flessibilità finanziaria a supporto delle nostre priorità strategiche."

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