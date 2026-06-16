AMCO riapre il bond 2038 con collocamento da 300 milioni di euro

(Teleborsa) - AMCO comunica di aver riaperto l'obbligazione senior unsecured con scadenza 1° marzo 2038 e cedola annua fissa del 3,875%, con premio implicito sul BTP pari a 39 punti base.



L’importo collocato, in aggiunta all’ammontare già collocato il 2 febbraio 2026, è stato pari a 300 milioni di euro. Il collocamento è avvenuto privatamente a valere sul programma EMTN vigente. Il regolamento è previsto per il 24 giugno 2026 e il rating atteso per l’emissione è di BBB+ sia da parte di Standard & Poor's sia di Fitch.



Il prestito obbligazionario è emesso secondo la legge italiana ed è completamente dematerializzato tramite Monte Titoli. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Lussemburgo.



L’operazione, si legge in una nota, "riflette la capacità di AMCO di cogliere opportunità di mercato favorevoli per la raccolta di fondi con scadenze a lungo termine per un’ottimizzazione del profilo di asset & liability management della Società".

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