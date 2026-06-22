New York: scambi al rialzo per JP Morgan

(Teleborsa) - Bene la società finanziaria con sede a New York , con un rialzo del 2,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di JP Morgan . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 333,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 328,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 324,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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