New York: scambi al rialzo per JP Morgan
(Teleborsa) - Bene la società finanziaria con sede a New York, con un rialzo del 2,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di JP Morgan. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 333,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 328,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 324,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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