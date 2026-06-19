New York: calo per JP Morgan
(Teleborsa) - Rosso per la società finanziaria con sede a New York, che sta segnando un calo del 2,47%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso finanziario americano rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 334,2 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 320,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 315,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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