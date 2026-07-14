New York: profondo rosso per HCA Healthcare

(Teleborsa) - A picco la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , che presenta un pessimo -6,83%.



L'andamento di HCA Healthcare nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di HCA Healthcare . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, HCA Healthcare evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 373,3 USD. Primo supporto a 354,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 344,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```