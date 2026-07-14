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Si muove in ribasso Biogen a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Biogen a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia biotecnologica americana, che passa di mano in perdita del 7,36%.

La tendenza ad una settimana di Biogen è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Biogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 199,5 USD e primo supporto individuato a 190,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 208,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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