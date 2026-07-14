Si muove in ribasso Biogen a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia biotecnologica americana , che passa di mano in perdita del 7,36%.



La tendenza ad una settimana di Biogen è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Biogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 199,5 USD e primo supporto individuato a 190,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 208,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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